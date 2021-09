Gli effetti sanitari della pandemia, diretti ed indiretti, si potranno vedere in maniera più evidente nei prossimi anni, ma l'impatto del Covid sul Sistema sanitario regionale nel 2020 è già nero su bianco e i numeri affiorati mostrano in tutta la sua gravità l'altro volto di questa emergenza senza fine. Tanto per dare l'idea: in un anno i ricoveri sono diminuiti del 21%, gli screening registrano un calo fino al 40%, l'attività ambulatoriale si è ridotta del 50%.

I dati sono stati elaborati dalla lla Cgil Marche, forniti da Agenas-Mes Sant' Anna e riguardano le strutture pubbliche e quelle private accreditate. Per quanto riguarda gli ospedali, nel corso del 2020, sono stati garantiti 177 mila ricoveri: una risposta importante nella cura dei cittadini nonostante il caos e le difficoltà causati dall'ondata pandemica. «Tuttavia, se si confrontano le prestazioni ospedaliere erogate nel 2020 con quelle dell'anno precedente, si contano 47 mila ricoveri in meno (-21,3%). Questi numeri danno la dimensione dell'impatto del Covid sul sistema sanitario regionale e sulle cure degli altri pazienti spiega Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche ma sono importanti soprattutto per definire l'attività di programmazione che la Regione deve mettere in atto per recuperare rapidamente le prestazioni sanitarie non effettuate e per abbattere definitivamente i tempi di attesa». Se si osservano le attività non procrastinabili a partire da quelle oncologiche, emerge un forte calo degli interventi per tumore alla prostata (-26%), al colon (-10,5%), per melanoma (-9,4%), tumore alla tiroide (-8,3%) e al polmone (-8,1%). Più contenuto il calo degli interventi per tumore all'utero (-0,5%), alla mammella (-1,2%) e al retto (-2,3%). «L'annullamento e la sospensione di migliaia di visite, prestazioni specialistiche e ricoveri hanno causato forti disagi e ripercussioni nella salute dei cittadini, esasperando il problema già forte dei tempi di attesa - rimarca Barbaresi -. Il quadro è pesante e, oltre alla necessità di arginare la pandemia, è urgente la massima attenzione anche alle altre patologie il cui quadro si è spesso aggravato».

Per le attività di tipo cardio-circolatorie, ad esempio, preoccupa il forte calo dei ricoveri per interventi di by pass aortocoronarico (-27,1%), per ictus ischemico (-17,9%), per interventi di angioplastica (-17,9%) e per infarto (-7,2%). Garantita l'emergenza a pieno regime e non solo: in crescita le fratture operate entro 48 ore (+2,3%) e le fratture del femore operate entro 2 giorni (+2,3%). Sostanzialmente stabili sono invece stati i parti cesarei (-0,1%).

