GLI APPALTI

ANCONA Il Piano strategico della città di Ancona, varato nel 2017, «mette i piedi per terra» (parole del sindaco) e si appresta ad avviare, nell'anno che verrà, cantieri di riqualificazione urbana e sociale per un valore di oltre 20 milioni di euro, finanziati all'80% con fondi europei o statali. Nove progetti, otto interventi di restyling più l'acquisto di un bus elettrico, arrivano al dunque e dopo la lunga fase della progettazione imboccano il rettilineo degli appalti e dell'avvio dei lavori. Entro la fine di quest'anno saranno pubblicati, alcuni anzi sono già in fase di procedura negoziata, i bandi di gara di quattro progetti su sei del Piano delle periferie destinato a riqualificare i quartieri Archi-Stazione-Palombella, come pure è stata pubblicata la gara telematica per il progetto Aud Archicittà, di competenza dell'Erap, al pari del bando di gara per l'illuminazione del waterfront tra Porta Pia e la base della lanterna al porto Antico e di quello per la fornitura di un eco-shuttle, entrambi finanziati con i fondi europei Iti Waterfront.

Gli investimenti

«Questo significa che il nostro Piano strategico non era il solito libro dei sogni su cui si fanno decine di convegni senza realizzare nulla, noi nei giro di tre anni diamo concreata realizzazione a nove progetti che erano in quel piano strategico», ha detto il sindaco Valeria Mancinelli, che ieri in Comune ha fatto il punto sulla stagione delle grandi opere insieme agli assessori Ida Simonella e Paolo Manarini e a Maurizio Urbinati dell'Erap, partner del Comune in due progetti. «Investimenti importanti, 40 miliardi di vecchie lire - ha aggiunto il sindaco - che significano lavoro, non solo per imprese edili e dell'impiantistica coinvolte negli appalti, ma anche professionalità di grande valore aggiunto, come avverrà per la posa in opera della nuova illuminazione del waterfront, dove saranno impiegate tecnologie 6.0». Tutti gli otto cantieri, anche i due che non arriveranno a bando entro fine dicembre, «saranno aperti nel 2020 e conclusi entro il 2023», ha promesso il sindaco Mancinelli. Tenendosi in realtà anche un po' larga con i tempi, perché ad esempio i sei interventi del Bando periferie, secondo la convenzione tra Comune e Presidenza del Consiglio dei ministri, dovranno essere conclusi tra l'estate 2021 e la primavera 2022.

