Giù tutti i silos del porto Come usare quell'area?

L'URBANISTICAANCONA L'unica certezza è che le concessioni non saranno rinnovate. Tutto il resto è da definire. A partire da cosa sarà previsto nella maxi area che ora occupa i 46 silos del porto di Ancona. Una superficie complessiva di 33mila metri quadrati con uno sviluppo lineare di 435 metri di banchine. Un vero e proprio tesoro per il sistema economico portuale, da sempre affamato di spazi per intercettare nuovi traffici. La decisioneCosì la decisione dell'Autorità portuale di non rinnovare le due concessioni per la gestione delle...