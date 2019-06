Giù i pini storici di largo Belvedere L'ira dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AMBIENTEANCONA Ha suscitato un'ondata emotiva tra gli abitanti della zona di Largo Belvedere, l'abbattimento, ieri mattina, di una decina di grandi pini che adornano la salita da via Oddo di Biagio, a ridosso delle antiche mura. Alle proteste gli operatori incaricati del taglio hanno opposto la motivazione del provvedimento della Giunta: gli alberi causano con la ramificazione delle radici un dissesto alla strada sottostante e al marciapiedi. Insoddisfatti della spiegazione, gli abitanti hanno delegato Flavia Emanuelli, residente in via Oddo...