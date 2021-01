Giro di vite sulla movida e niente viaggi tra Regioni

ANCONA Non solo nuovi criteri per attribuire i colori alle regioni (e relativi divieti) in base al rischio di un'escalation dell'epidemia, ma anche ulteriori limitazioni e un giro di vite in particolare sulla movida, tornata un tema caldo dopo i casi di assembramenti e feste illegali visti qui e là per l'Italia. Come? Vietando l'asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come prescritto dalle feste di Natale fino a ieri. Sono le indiscrezioni sul contenuto del primo decreto anti-Covid del 2021 atteso a giorni, circolate ieri sera dopo un vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza. Ipotesi che saranno illustrate oggi alle Regioni nel vertice con il ministro Francesco Boccia. Sul tavolo non ci sono solo restrizioni, ma anche un meccanismo premiale per le regioni più virtuose. Si studia infatti la possibilità di istituire una zona bianca, agganciata a un indice Rt sotto lo 0.5 che al momento sembra davvero fuori portata, in cui poter riaprire tutto senza limitazioni e la possibilità (meno remota) di riaprire i musei, ma soltanto nelle Regioni gialle. In vista dell'incontro di oggi, diversi governatori hanno già annunciato la loro contrarietà al nuovo meccanismo che farebbe scattare in automatico la zona rossa nelle regioni che superano il limite settimanale dei 250 contagiati per 100 mila abitanti. Una raccomandazione, caldeggiata dal Comitato tecnico-scientifico, che però potrà entrare in vigore solo dopo il confronto di oggi con le Regioni e il passaggio in parlamento del ministro della Salute Speranza, in programma mercoledì.

