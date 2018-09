Giovane Ancona beffata online Conto prosciugato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE INDAGINI ANCONA Tre bonifici fatti recapitare ad altrettanti destinatari per spolpare il conto corrente postale della Asd Giovane Ancona Calcio, l'associazione sportiva con base all'Aspio. In un solo giorno, era il 12 novembre 2013, erano spariti circa 10 mila euro attraverso una truffa informatica che aveva consentito all'autore dei prelievi di entrare all'interno del conto della società in maniera abusiva. Il truffatore non è mai stato identificato. Nei guai sono però finiti due dei tre beneficiari dei bonifici: un cosentino di 45 anni...