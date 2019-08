Giochi Macroregione e la nave si trasforma in villaggio per atleti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INIZIATIVA ANCONA Un villaggio atleti galleggiante ormeggiato al porto di Ancona per ospitare circa 800 sportivi tra i 15 e i 17 anni e 50 accompagnatori durante la manifestazione Animus Adriatic Ionian games for social inclusion, i giochi della macroregione Adriatico-Ionica in calendario dal 27 al 30 settembre prossimo, a cui parteciperanno atleti di 16 nazioni europee. Il noleggio della nave e l'ospitalità a bordo - tre notti e tre colazioni - è stato affidato dal Comune di Ancona alla Snav Spa per circa 124mila euro. La compagnia di...