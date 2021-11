GINO TROLI

G ino Troli, presidente Amat - Associazione marchigiana attività teatrali - ed ex consigliere regionale: i sindaci avranno indennità di funzione maggiorate dopo la manovra Draghi. Un giusto riconoscimento?

«Io credo che soprattutto nei capoluoghi i sindaci vadano trattati, economicamente parlando, in maniera diversa. Questo anche per favorire l'immissione in politica di persone che altrimenti non si cimenterebbero mai nell'impegno civico e le poltrone sarebbero occupate solo da politici di professione».

Una questione di qualità?

«Di qualità ma anche di visione. Più alto è in range dove andare cercare i sindaci delle nostre città più importanti, più il contributo per la realizzazione dei progetti sarà di spessore. In un simile contesto è giusto aumentare le indennità».

C'è anche tutta la questione che riguarda la responsabilità degli atti che si vanno a firmare.

«Sicuramente, si trattano materie delicate, bisogna stare sempre sull'attenti. Insomma: quello del sindaco non può essere un incarico part-time. Un sindaco deve lavorare a tempo pieno se vuole risolvere le problematiche legate alla città che governa nei tempi giusti e nel migliore dei modi».

Alcuni sindaci marchigiani hanno sottolineano il fatto che le indennità dovrebbero essere adeguate a quelle dei consiglieri regionali. È d'accordo?

«Sono due storie diverse. I consigli regionali nascono come emanazione del Parlamento e le indennità sono commisurate a quelle dei parlamentari, anche se nelle Marche sono solo altissime come per esempio nelle Regioni a Statuto speciale. In Italia comunque non ci sono solo i sindaci. Anche altre categorie non vengono pagate quanto dovrebbero, come per esempio i professori».

Dunque andrebbe registrato tutto il sistema delle remunerazioni. E che rapporto c'è tra i sindaci e l'Amat? Avete riscontrato una presenza meno attiva nelle Marche?

«Assolutamente no. L'attenzione per la cultura e gli spettacoli è sempre molto alta. I sindaci ci sono stati vicini anche in questo momento così difficile. Non si sono sottratti ai loro doveri».

