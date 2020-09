Giancarlo Sagramola, ex sindaco di Fabriano, già vice presidente della Provincia di Ancona, che idea si è fatto della Pedemontana?

«Sono soddisfatto per quel che riguarda la Fabriano-Muccia, ormai finanziata. I lavori vanno avanti speditamente nei primi due lotti, a Cerreto d'Esi e Matelica. Male, invece, per quel che riguarda la Fabriano-Sassoferrato. Bisogna riprendere le progettualità. Ci si è mossi in ritardo, come sempre. Anche il decreto Sblocca cantieri si è concentrato sulla linea ferroviaria Orte-Falconara, da raddoppiare assolutamente, e sulla linea Albacina-Civitanova da elettrificare per forza, ma le strade sono rimaste indietro. Per recuperare bisogna lavorare con Anas per far diventare questa strada una priorità di progettazione per la regione Marche».

E la Fabriano-Muccia?

«Sono state fatte importanti modifiche al progetto. La carreggiata è larga 10,5 metri e non più 9, gli svincoli non sono più a raso, ma con rotatoria. È tutto finanziato. Entro l'anno la tratta Fabriano-Cerreto d'Esi apre. Poi pure fino a Matelica. Così l'entroterra sarà unito, finalmente. Ci saranno più di 50-60 mila abitanti della montagna che potranno far sentire la propria unica voce. E le strade saranno all'avanguardia. Fabriano è sede di un importante snodo ferroviario che metterà in rete un intero distretto di tre province, Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata. Senza dimenticare l'Umbria. Anche l'università di Camerino, finalmente, sarà collegata».

Ma la Regione Marche ha fatto veramento tutto il possibile?

«Recentemente la giunta Ceriscioli ha stanziato 20 milioni di euro per consentire il pagamento dei lavori nel tratto Fabriano-Matelica, intervento già realizzato per almeno il 65%. La Regione, così, ha investito in tutto 69 milioni di fondi per la Pedemontana negli ultimi 5 anni di mandato».

E i fondi stanziati in precedenza?

«Quelli del 2002 erano decaduti».

Riusciremo mai a far cadere i confini regionali e a guardare l'orizzonte in modo diverso?

«Sì, è fattibile e dobbiamo farlo ora. Nel 1970 nacque la prima idea di Pedemontana. Sognarono in grande: unire l'entroterra. Ora dobbiamo fare un passo in più: una Pedemontana unica, da San Marino a Teramo, quindi in due Stati, che attraversa l'Emilia, le Marche e l'Abruzzo. Permetterebbe di accedere ai fondi europei e al Recovery Fund per avere liquidità già nel 2022».

Dal 1970, però, sono passati 50 anni...

«Sì, una vita intera. Nel 1970 nasce un'idea progettuale che prevedeva la costruzione di una strada parallela ai piedi dell'Appennino, per collegare verso l'interno (da Fano, da Chiaravalle, da Camerino, da Ascoli). Mare ed entroterra uniti con una Pedemontana. Partirono i primi progetti. Poi, con l'avvento delle Regioni, nel 1975 queste competenze provinciali passano a loro e arrivò il primo intoppo».

E poi?

«Vediamo ancora i resti di opere incompiute. Un pezzetto tra Cagli e Acqualagna, la Fabriano-Sassoferrato con tre reperti di cemento che ancora oggi gridano vendetta (presso la strada Berbentina, a San Donato-Collegiglioni e in prossimità dello svincolo SS 76 Fabriano). Il progetto iniziale prevedeva tre lotti: la Fabriano-Sassoferrato, il più facile con basso impatto ambientale, poi la Sassoferrato-Cagli e la Fabriano-Muccia. Le prime sono state strade sfortunate. La Fabriano-Sassoferrato, purtroppo, non è stata inserita nel progetto Quadrilatero per problemi burocratici e nemmeno lo svincolo di Collegiglioni di Fabriano che sarebbe servito per unirle tutte».

Per non parlare dei fallimenti.

«Negli anni 90-95 le tratte sono state riprese dalla Regione che ha affidato i lavori, poi i due fallimenti hanno dato il colpo di grazia. Per fortuna almeno la Fabriano-Muccia è entra nel progetto Quadrilatero, negli anni 2000. Non è stato facile, ma è stata finanziata e ora i lavori vanno avanti bene».

Quindi la Fabriano-Muccia verrà completata?

«Si. Anche Quadrilatero ha interesse a chiudere».

