Garulli a capo della procura La tenace del caso Annibali

LA NOMINA ANCONA Sarà ancora una toga rosa a guidare la Procura della Repubblica di Ancona, con funzione anche di capo dei pm antimafia delle Marche. Il nuovo procuratore capo di Ancona sarà Monica Garulli, attualmente sostituto a Pesaro, dove ha coordinato inchieste delicate come quelle sul tentato omicidio di Lucia Annibali, la giovane avvocatessa sfregiata al volto con l'acido da due albanesi mandati dal suo ex fidanzato Luca Varani. La nomina decisa dal Csm della dottoressa Garulli, 55 anni, darà per altri otto anni (durata massima...