Gare e appalti da 40 milioni tour de force per le pratiche

ANCONA Metà personale per far fronte a un impressionante mole di lavoro. Un monte investimenti di 40 milioni solo per le opere previste nel 2020 scorrendo il Piano triennale lavori pubblici. Ovvero progetti e bandi da seguire passo passo perché poi gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo. Con il fattore tempo in alcuni casi a fare da spartiacque. Come nel caso dei diversi appalti del Bando periferie o dell'Iti waterfront. Progetti destinati a cambiare radicalmente il biglietto da visita del capoluogo ma ancora in lotta con la burocrazie e imprevisti per poter arrivare ai bandi veri e propri.

L'attesa

Le gare per i primi appalti erano annunciati a fine ottobre ma ancora non si vede nulla. E nel frattempo sul Comune si è abbattuto lo tsumani Ghost Jobs con lo sconquasso nel settore Lavori pubblici. Dove è attesa anche la prima rotazione degli incarichi annunciata dal sindaco. Ma nel frattempo si è in attesa dello start ufficiale di importanti gare. Nel limbo della burocrazia i cinque capitoli del restyling Stazione-Archi-Palombella. Dopo un lungo braccio di ferro Stato-Comune sul mantenimento dei fondi, il maxi progetto da 16.116.732 euro (di cui oltre 12 milioni garantiti dal contributo ministeriale) attende ancora la pubblicazione dei primi bandi di gara. A partire dall'appalto per la sistemazione degli Archi, il nuovo volto di piazza del Crocifisso, il boulevard di via XXIX Settembre e la riqualificazione dell'ex Verrocchio. Oltre alla riqualificazione dell'ex Dreher (2,3 milioni) e il maxi condominio in via Marchetti con investimenti epr 4,9 milioni. Con 4,2 milioni (2,9 coperti dal bando) si conta di realizzare l'autostazione al Verrocchio su una superficie di 9.640 mq, là dove i lavori sono fermi da oltre 10 anni per una vertenza con l'impresa appaltatrice. Qui sorgerà il parcheggio scambiatore per autobus, con una nuova rotatoria e un park multipiano con 260 posti auto. Con un investimento da 800mila euro sarà rifatta piazza del Crocifisso che si colorerà di alberi di ciliegio, arredi, una pavimentazione nuova e un'illuminazione pubblica potenziata per accentuarne la scenograficità e la visibilità. Due milioni saranno destinati al restyling degli Archi, con l'introduzione di panchine, fioriere ed elementi d'arredo, con rotatoria di ingresso al Mandracchio. Poco più di un milione verrà impiegato per riqualificare via XXIX Settembre con la manutenzione della pavimentazione, la creazione di una isola vicino a Porta Pia formata da sedute e fioriere, per fornire un momento di sosta e di socialità.

Il frontemare

Un altro appalto pesante in attesa ancora del bando di gara è quello da 2,2 milioni per la nuova illuminazione dell'Iti Watefront 2.0, che prevede investimenti per 7,7 milioni complessivi. A ottobre il progetto è stato aggiudicato definitivamente, ma resta ancora in standby la pubblicazione del bando europeo (e la relativa aggiudicazione dell'appalto) dopo l'ok della conferenza dei servizi. Con la nuova illuminazione saranno valorizzati circa 20 beni monumentali che si snodano sia sul fronte mare che sui tre colli affacciati sul mare.

Massimiliano Petrilli

