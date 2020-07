G uido Castelli, 54 anni, avvocato per due mandati sindaco di Ascoli e ancora prima consigliere regionale, nonché attuale presidente nazionale dell'Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale). Lei era in corsa per diventare candidato governatore con Fratelli d'Italia, poi ha virato con determinazione verso la candidatura in consiglio regionale.

«Una determinazione che nasce dall'esigenza di sostenere una causa in cui credo da sempre e che finalmente può avere modo di affermarsi nelle Marche: l'alternanza al governo, superando così il pensiero unico del centrosinistra. A questo però si aggiunge la volontà di fare uscire il Piceno da una condizione minoritaria in cui è stato tenuto in tutti questi anni».

E questo perché?

«Ha pagato lo scotto di essere gestito da amministratori del centrodestra. I territori sono stati valutati in relazione al colore politico».

Come centrodestra siete convinti di riuscire a conquistare la Regione.

«Sono certo che la svolta ci sarà perché l'amministrazione in scadenza ha fallito e lo dimostra il fatto che lo stesso Pd ha deciso di non ricandidare Ceriscioli. Un'operazione chiarissima quella del centrosinistra, che sta cercando di ipnotizzare l'elettorato con un atteggiamento trasformista, togliendo cioè di mezzo il governatore. Per non parlare del simbolo del Pd scomparso dai cartelloni».

Parliamone invece. È successo così anche con Bonaccini in Emilia Romagna e Mangialardi ha lo stesso spin doctor: lì ha funzionato.

«Il tema dello spin doctor serve a confondere le idee e confidare sulle amnesie dei marchigiani. Con Bonaccini l'omissione del simbolo ha rafforzato l'operato dell'amministratore, nelle Marche si cerca di non unire la debolezza del Pd alla debolezza del candidato governatore. Noi i simboli non li disperdiamo, sono un valore come le nostre idee».

A proposito di idee. La sua campagna elettorale?

«Riequilibrare il rapporto tra risorse e territorio, rafforzare la sanità di confine e superare l'attuale modello di Asur per dare più autonomia alle Aree vaste che con Ceriscioli hanno perso le residue prerogative rimaste al momento della costituzione dell'Azienda sanitaria unica».

