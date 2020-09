G iovanni Pesciarelli, lei è l'anima del Comitato in difesa della Pedemontana Fabriano-Sassoferrato e della linea ferroviaria chiusa Fabriano-Pergola. Anche stavolta, in campagna elettorale, la politica è tornata a parlare di temi a lei cari.

«Sì e ogni volta ci ha preso in giro. Lo fa da troppi anni ormai. Intanto a Fabriano, ferrovia e strade sono in stato pietoso. Siamo nel bel mezzo di una crisi economica anche a causa dei collegamenti inesistenti e di una progettualità che non è stata fatta nel modo giusto».

Ricapitolando?

«Tutti si son dimenticati dell'entroterra, anche la Regione Marche. Bisogna prendere la situazione di petto. Come? La Fabriano-Pergola va unita all'Albacina-Civitanova e serve il raddoppio per Roma».

Perché si batte per il rilancio della tratta ferroviaria?

« Perché oggi prevalentemente vince la logica del pullman che passa sotto casa. Hanno messo ko i treni e questo nonostante le rotaie siano l'unico modo per provare ad alleggerire il traffico delle nostre città, per allentare la morsa dell'inquinamento».

Autobus batte treno dunque?

«A Fabriano sì. Ci sono più di 30 pullman che si muovono quotidianamente tra l'Anconetano e il Pesarese, lontano dalla costa. Sette partono da Fabriano e fanno tutti i giorni avanti e dietro con Pergola».

E allora: cosa è mancato in questi anni?

«Una visione di territorio unica, a 360 gradi. A conti fatti adesso i nostri esperti politici dicono quello che noi del Comitato abbiamo espresso almeno 30 anni fa. Avevamo ragione. I treni non sono stati tutelati».

Di questa situazione se ne interessò addirittura anche Striscia la Notizia.

«La Regione Marche non gradì l'arrivo del Gabibbo. Pensi che andammo pure al Nord per parlare con chi progettò la riapertura della linea ferroviaria Merano-Malles Venosta, in Trentino: una tratta abbandonata nel Dopoguerra, riaperta nel 2005, che verrà pure elettrificata in futuro, e fornisce un servizio fondamentale in quella zona».

Invece nelle Marche la Fabriano-Pergola è finita nel dimenticatoio.

«La linea Urbino-Fabriano che passa per Pergola era l'unico modo per dare all'università di Urbino e non solo un collegamento diretto con Roma. Da anni diciamo anche che dovrebbe diventare tutt'uno con la linea Albacina-Civitanova Marche per unire tre province, l'entroterra e il centro Italia».

Tra l'altro è un percorso suggestivo, immerso nella natura.

«Il paesaggio tra Fabriano, Sassoferrato e Pergola è davvero unico. Un peccato non valorizzarlo investendo sulla linea ferroviaria che l'attraversa».

