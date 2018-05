Fuori dalle aule, poi le lezioni sono riprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

NEL CRATEREFABRIANO La terra non smette di tremare, ed il terremoto di ieri mattina ha ancora una volta messo in allarme e spaventato la città della carta. Dopo le 10.49, molte le chiamate al distaccamento cittadino dei vigili del fuoco, ma nessuna segnalazione di danni o problematiche legate al movimento sismico. Forte lo spavento in una popolazione già fortemente prostrata dal terremoto. Una scossa distintamente avvertita da buona parte della popolazione, studenti compresi. Infatti ragazzi ed insegnanti dei plessi scolastici hanno subito...