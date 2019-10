«Fumano in classe a 12 anni Ma dove siete, cari genitori?»

LA SCUOLA

ANCONA Vigili e carabinieri a scuola per riportare ordine, regolare il caos traffico ed evitare uno spiacevole remake della scazzottata-choc esplosa martedì mattina tra un genitore e un automobilista, per colpa della viabilità, sotto gli occhi dei bambini. A mali estremi, estremi rimedi. La pensa così la preside Stefania Tarini che, arrivata da un mese a pilotare l'istituto comprensivo Posatora-Piano-Archi e una delle scuole più difficili della città, la media Podesti, si è già trovata a gestire un caso spinoso e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine all'indomani della rissa scoppiata davanti al plesso di via Urbino.

L'episodio

«Un episodio gravissimo e poco edificante: i primi a dare il buon esempio ai ragazzi dovremmo essere noi adulti - spiega - Ho chiesto sorveglianza da parte delle forze dell'ordine perché ogni giorno viviamo una situazione di pericolo: la scuola si affaccia direttamente sulla strada e si creano problemi di intasamento del traffico al suono della campanella. Mentre alle 8 arrivano i vigili urbani, al termine delle lezioni non c'è nessuno e il rischio che qualcuno venga investito è alto. Stesso discorso per la Gramsci, in via Brodolini, dove passano di continuo i furgoni del centro cottura, a ridosso dei bambini. Capisco che c'è poco personale, ma qui parliamo di minori: ci sarebbe bisogno di un presidio maggiore».

I rischi

Dalle De Amicis di corso Amendola alle Leopardi di via Veneto, dall'uscita dello scientifico Galilei all'Ipc Podesti di Passo Varano, fino all'Itis Volterra, con i ragazzi costretti ad aspettare l'autobus lungo la Flaminia: ogni giorno qualcuno rischia di essere falciato dalle auto in corsa. Per non parlare dei numerosi ragazzi dei licei Rinaldini, Savoia-Benincasa e Mannucci in attesa anche in mezzo alla strada dei bus alle fermate di via Martiri della Resistenza. Una volta c'erano i nonni vigili. Ora il Comune provvede con la polizia locale - fin dove arriva - e con gli addetti di M&P, che facilitano l'ingresso e l'uscita degli alunni davanti a tre plessi particolarmente critici, le De Amicis, le Da Vinci agli Archi e le Elia di via Sebenico. Ma fosse solo dalla viabilità stradale che dipendesse la sicurezza delle nostre scuole, saremmo a cavallo. E il tema non può certo ridursi alle verifiche di agibilità sismica, che vede l'Amministrazione impegnata in una lunga e costosa opera di riqualificazione delle strutture non a norma. Il problema è che il decantato controllo preteso (giustamente) dalle famiglie non sempre può essere garantito per lo scarso personale ausiliario presente nelle scuole. E allora capita che sotto gli occhi degli insegnanti giri la droga, come le venti dosi di marijuana con cui un baby pusher (sorpreso e denunciato dalla polizia) si è presentato, sabato scorso, davanti a un istituto superiore anconetano.

Le telecamere

Anche per contrastare lo spaccio a scuola il Comune ha disposto l'installazione di 17 telecamere all'ingresso delle medie-elementari Podesti-Elia, Collodi-Socciarelli e Marconi-Maggini. Capita che baby gang si prendano a bottigliate e sprangate, come nel febbraio scorso davanti all'Ipc Podesti: tre ventenni asiatici sono stati condannati per aver derubato, picchiato e stordito con spray al peperoncino, per vendetta, un 18enne che era andato a prendere il cugino a scuola. E capitano pure episodi di bullismo o semplice stupidità, come ieri alle Marconi, dove alcuni ragazzini si sono divertiti a orinare nei cestini dell'immondizia, scambiandoli per wc, per non parlare della moda delle e-cigarettes che si fumano in classe già a 11-12 anni.

Il provvedimento

«Gli studenti che abbiamo sorpreso in possesso delle sigarette elettroniche prepareranno una ricerca sui danni che provocano alla salute e terranno lezioni in tutte le classi - è il provvedimento adottato dalla professoressa Elisabetta Micciarelli, dirigente dell'istituto Grazie-Tavernelle -. Ma io mi chiedo: possibile che i genitori non si accorgano di nulla? Riscontro una grande disattenzione da parte delle famiglie che tendono a deresponsabilizzarsi, addossando sempre le colpe alla scuola, alimentando tra loro polemiche e nefandezze sulle chat di Whatsapp, spesso messe a disposizione dei figli che leggono: dove imparano il rispetto per le istituzioni, se i genitori sono i primi a non insegnarglielo? La scuola ha le sue responsabilità istituzionali, ma se un papà arriva a picchiarsi davanti alla scuola con uno sconosciuto, sotto gli occhi della sua bambina, cosa dobbiamo pensare?».

Stefano Rispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA