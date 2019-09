Fuga di gas, chiusa la Flaminia Sfollati, malori e traffico in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CAOSANCONA La Flaminia chiusa per un'ora e mezzo, tre persone, tra cui una ragazzina di 13 anni, all'ospedale per malori e difficoltà a respirare, 50 residenti della Palombella evacuati dalle loro abitazioni, la linea ferroviaria Adriatica interrotta, con una decina di treni che hanno accumulato fino a un'ora di ritardo. Come nel Bomba-Day del 20 gennaio scorso, quando scattò la maxi-evacuazione per disinnescare un ordigno d'aereo, anche ieri pomeriggio un pezzo di città è rimasto isolato, stavolta a causa di uno squarcio aperto sulla...