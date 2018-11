Fucilate davanti a casa Denunciati 4 cacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCIDENTEANCONA Una sventagliata di pallini, sparati a neanche 50 metri da una casa di campagna, aveva spaventato a morte una famigliola salita su un albero per raccogliere giuggiole. Moglie, marito e un bambino di 12 anni se l'erano vista davvero brutta, mentre il piombo sfrondava la chioma dell'albero e rami e foglie falciati cadevano sulla loro auto in sosta insieme ai pallini. Avevano protestato con i cacciatori appostati vicino alla loro strada privata, ma quelli avevano continuato a sparare alla selvaggina, come niente fosse, e lo...