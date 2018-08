Foresi: «Un piano per la sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ASSESSOREANCONA «La sicurezza dei pedoni è sempre stata una mia priorità». Lo scandisce a chiare lettere l'assessore Stefano Foresi, che evidenzia come il Comune abbia investito e continuerà ad investire ancora tante risorse per rendere le strade meno pericolose, al servizio degli utenti più deboli. La prossima iniziativa, prevista per fine agosto, sarà intitolata A scuola sicuri: si tratta di una serie di interventi programmati per migliorare gli attraversamenti in corrispondenza dell'ingresso delle scuole. «Sistemeremo tutti i...