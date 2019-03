Folle corsa in auto del pusher 2 morti, era ubriaco e drogato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCIDENTEPORTO RECANATI L'Audi A6 lanciata ad alta velocità in piena notte lungo la statale, in un tratto che conta innumerevoli incidenti, il salto di corsia e lo schianto frontale contro una Peugeot 2008 su cui viaggiavano un uomo, una donna e due bambini. È l'epilogo della folle corsa di un giovane marocchino che lascia sull'asfalto due persone morte e cinque feriti. L'incidente choc è avvenuto a Porto Recanati, tra sabato e domenica, attorno a mezzanotte e mezza, non lontano dal bivio Regina. Lo schiantoAl volante della supercar...