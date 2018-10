Flaminia, lavori solo nel 2019 In ritardo anche altri asfalti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOANCONA In quattro anni il Comune ha speso quasi 19 milioni di euro per sistemare le strade, ma è come se i soldi non bastassero mai. E' una lotta continua contro le buche-highlander, dure a morire: le chiudi da una parte, riaffiorano dall'altra. Ora si attende come una manna dal cielo il piano asfalti da 2,5 milioni che sta per partire, ma deve fare i conti con le lungaggini della burocrazia e qualche imprevisto clamoroso, come l'arresto del responsabile della ditta calabrese che si sarebbe dovuta occupare della ristrutturazione di un...