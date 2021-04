Figliuolo alla Vitri (Pd) «Apriranno nuovi centri»

ANCONA «Mi preme comunicarle che il generale Figliuolo prevedendo uno scenario più favorevole, che consentirà a breve di raggiungere la soglia delle 500.000 inoculazioni quotidiane, ha mostrato particolare attenzione alla situazione della sua Regione, che su suo impulso, sta provvedendo all'implementazione del proprio modello organizzativo di distribuzione e somministrazione. Ciò consentirà l'attivazione di punti vaccinali minori, come quello da lei indicato, che si andranno a sommare ai grandi hub ospedalieri e alle strutture della Difesa e Protezione civile, coinvolgendo tutte le risorse sanitarie disponibili». È questa la risposta del capo ufficio del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria all'appello della consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri, dopo la visita del generale avvenuta nei giorni scorsi nelle Marche. «La visita del commissario Figliuolo, invitato dalla giunta regionale la settimana scorsa all'inaugurazione di un nuovo punto vaccinale a Piediripa di Macerata - spiega la Vitri - mi ha dimostrato ancora una volta la mancanza di attenzione verso il nostro territorio (la provincia di Pesaro Urbino, ndr). Per questo ho lanciato un appello accorato affinché si sollecitasse la Regione ad attivarsi nel rispetto del Decreto governativo nel più breve tempo possibile. Da due mesi nella nostra provincia sono solo tre i punti vaccinali, Pesaro, Fano e Urbino, oltre a quelli esclusivi per soggetti fragili. Secondo i parametri proposti dal Governo dovremmo invece averne almeno il triplo, così da coprire anche le zone dell'entroterra fortemente penalizzate».

