Fermato l'esodo dal nord «Siete tutti in quarantena»

LA DECISIONE

ANCONA Quarantena obbligatoria e verifica del rispetto dei divieti imposti per tutti coloro che da sabato scorso sono arrivati nelle Marche dalle zone del Nord Italia soggette alle prime importanti restrizioni governative. Il presidente della Regione Ceriscioli ha immediatamente stoppato l'esodo incontrollato di chi pensava di aggirare le misure di contenimento del Coronavirus puntando il navigatore verso il buen retiro estivo lungo costa adriatica. Un viaggio sconsiderato che potrebbe avere trasportato nelle Marche persone potenzialmente infette e quindi pericoloso veicolo di contagio: così, altro che vacanzina senza mascherina, disinfettanti e vita contingentata.

Lo stop

Tutti, nessuno escluso, adesso hanno l'obbligo di comunicare questa trasferta al proprio medico curante, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario «mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni». Il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, ieri aveva invitato all'isolamento domiciliare i nuovi arrivati, ma il provvedimento è stato superato dall'ordinanza regionale. Dunque chi - a partire da sabato 7 marzo - è arrivato dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria e Pesaro Urbino deve osservare il divieto di spostamenti e viaggi, deve rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza e in caso di comparsa di sintomi deve immediatamente contattare il medico curante, o il pediatra oppure l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente.

Le deroghe

Lo stabilisce l'articolo 1 dell'ordinanza numero 4 firmata ieri dal governatore regionale. «Nel rispetto della gerarchia delle fonti - si legge nella circolare esplicativa - sono esclusi da tale provvedimento chi è entrato nelle Marche in osservanza delle disposizioni del governo centrale». Si tratta degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da spostamenti per motivi di salute ed è anche consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli altri provvedimenti

Ma per cercare di contenere il più possibile la diffusione dell'epidemia, la Regione ha sospeso l'attività dei scentri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale (i centri diurni) su tutto il territorio «per evitare anche spostamenti finalizzati alla fruizione delle strutture e dei relativi assembramenti». Per tutelare le fasce protette saranno incentivati percorsi di domiciliarità e i servizi di prossimità.

Le scadenze

Concetti che sono stati ribaditi in altre due ordinanze (la numero 5 e la numero 6), per «specificare con il massimo della chiarezza due importanti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus all'interno della regione». Tutti provvedimenti che resteranno in vigore fino al 3 aprile o fino a quando non sopraggiungeranno ulteriori provvedimenti governativi o ministeriali.

Maria Teresa Bianciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

