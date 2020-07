FABRIANO Il candidato presidente per le regionali, Francesco Acquaroli, di Fratelli d'Italia, è arrivato ieri pomeriggio a Fabriano per inaugurare la nuova sede del partito, in via Gioberti, e per presentare la candidata al consiglio regionale, Mirella Battistoni. Hanno preso parte all'incontro il coordinatore provinciale, Lorenzo Rabini, il portavove regionale Carlo Ciccioli ed Ennio Mezzopera dell'Assemblea nazionale. La giornata era iniziata alle 9 con la raccolta di firme per chiedere elezioni subito. «Con Mirella Battistoni siamo certi che questo territorio possa essere rappresentato con professionalità e concretezza», ha detto Acquaroli. «Ho accettato questa sfida, che sarà vincente, perché con il mio lavoro di consulente aziendale - è la voce della Battistoni - mi confronto con problematiche legate all'eccesso di burocrazia e alla mancanza di una pianificazione coerente con le esigenze del tessuto economico e sociale della regione. C'è bisogno di una Pubblica amministrazione più vicina a famiglie e imprese». Per Mezzopera questa candidatura rappresenta «una svolta per Fabriano». Per Ciccioli «occorre disegnare il nuovo sviluppo economico delle Marche, sapendo impiegare al meglio i finanziamenti europei e nazionali. Mirella ha dimostrato di essere la persona adatta».

Marco Antonini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA