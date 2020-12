F rancesco Acquaroli, il 22 ottobre si è dimesso da deputato di Fratelli d'Italia ed è entrato in Regione come presidente delle Marche con una coalizione di centrodestra, cancellando in un attimo 25 anni di governo di centrosinistra. Sono passati 60 giorni, per lei un battesimo di fuoco.

«La prima esigenza: buttarci a capofitto sulle emergenze e sugli obiettivi non rinviabili. Entrati in Regione abbiamo preso in mano tutta la situazione sanitaria, con la seconda ondata pandemica che non ha risparmiato le Marche ma che ci ha costretti pure a rimanere per due settimane in fascia arancione. Una battaglia durissima da combattere, anche se adesso finalmente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel con l'arrivo del vaccino».

Diciamo che il Covid ha assorbito gran parte delle energie e delle riunioni di giunta. Nel frattempo la Regione si è trovata a giocare una partita importantissima per il futuro delle Marche: il Recovery fund.

«Siamo riusciti ad inviare al Governo le schede richieste sui progetti da finanziare. Insieme all'assessorato e ai tecnici è stata elaborata una visione di insieme che consentirà di studiare un sistema di infrastrutture interconnesse e intermodali, senza dimenticare le grandi opere che attendono da decenni di essere realizzate. Qualcosa si comincia a intravedere».

Esempio?

«Nelle scorse ore è stata indetta la gara d'appalto da 188 milioni per il raddoppio della Statale 16 da Torrette allo svincolo di Falconara: un'opera attesa dagli anni Ottanta».

E la Quadrilatero? Anas ha detto che entro il 2021 saranno completati gli ultimi 8,5 chilometri di collegamento tra Ancona e Perugia.

«Faremo di tutto per mantenere il cronoprogramma. Tanto che nei prossimi giorni incontrerò i vertici Anas per definire il piano d'azione anche sulle altre opere da cantierare e portare avanti per ridisegnare la viabilità marchigiana. Nel frattempo la società Quadrilatero ha approvato il progetto esecutivo degli ultimi due lotti (da Castelraimondo a Muccia) della Pedemontana Fabriano-Muccia, arteria stradale che collega la Statale 77 Foligno-Civitanova alla Statale 76 Perugia-Ancona. I lavori avranno un importo di 159 milioni, interamente finanziati e progettati. Verranno consegnati a gennaio, con un cronoprogramma che prevede l'ultimazione dell'intero tratto della Pedemontana entro il 2023».

Il Corriere Adriatico nei mesi scorsi ha realizzato un corposo dossier sulle infrastrutture che attendono da mezzo secolo una svolta. Sempre promessa, non arriva mai.

«Un primo passo: con il bilancio appena approvato la Regione ha stanziato 5,7 milioni di euro da investire per la progettazione di opere e infrastrutture. Cosa che non avveniva da almeno 10 anni. Sono stati stanziati anche 70 milioni di euro per realizzare nuove strade e piste ciclabili e ulteriori 20 milioni per la manutenzione delle esistenti».

Lei ha deciso di tenere deleghe importanti, come quella del porto, dell'aeroporto e dell'Interporto. Crede davvero sia possibile creare una piattaforma logistica delle Marche?

«È la sfida da raggiungere in questi cinque anni di mandato: è fondamentale mettere le tre infrastrutture in condizione di dialogare fra loro per far crescere un sistema di trasporti che altre regioni non hanno».

Un obiettivo che si insegue (a parole), da un ventennio. Come pensa di riuscire a realizzare questo progetto?

«Non dico che sia semplice, ma sono intenzionato a lavorarci seriamente e senza perdere altro tempo. Credo molto nella logistica applicata al sistema intermodale e le Marche hanno già tutto quello che serve per raggiungere l'obiettivo. Dopo tanti anni di mancata visione complessiva

