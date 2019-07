Ex Umberto I, cantiere infinito Più tempo e soldi per i lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RESTYLINGANCONA Di variante in variante, un ritocco al progetto dietro l'altro, s'allungano i tempi e aumentano i costi del cantiere per il restauro dei padiglioni 1 e 2 dell'ex Umberto I destinati a ospitare il nuovo poliambulatorio, la residenza per anziani e l'hospice. L'ultimo aggiornamento arriva da una determina firmata nei giorni scorsi dal direttore generale Asur Alessandro Marini, che approva una perizia di variante concedendo all'associazione di imprese appaltatrici 60 giorni di tempo in più per concludere i lavori con un aumento...