Ex Provincia e Rettorato un restyling da 20 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ACCORDOANCONA Una firma per far scattare il countdown della rinascita dell'ex Palazzo di vetro e la sistemazione del Rettorato di piazza Roma. Ieri nello studio del Notaio Sabatini il dg dell'Univpm, Rosalba Valenti, e il dirigente della Provincia Fabrizio Basso, hanno sottoscritto l'atto di compravendita con cui la Provincia di Ancona vende e trasferisce all'Università il Palazzo del Rettorato e l'ex sede della Provincia in corso Stamira. I valoriUn passaggio dal valore di 7,9 milioni (5,8 per l'ex palazzo di vetro e 2,1 milioni la...