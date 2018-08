Ex Mutilatini, giù le porte bivacco con vista sulla baia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DECOROANCONA Materassi, cartoni e avanzi di cibo. Per l'ennesima volta la colonia ex Mutilatini a Portonovo è stata trasformata in un rifugio dei senzatetto. Non sono bastate le murature realizzate dal Comune per impedire l'accesso all'edificio. Ignoti sono nuovamente penetrati nella struttura dove sono stati trovati alcuni materassi. La segnalazioneSebbene la parte anteriore del fabbricato e la parte sinistra sembrassero in ordine, ieri mattina gli addetti del magazzino comunale, accompagnati dall'assessore alle manutenzioni Stefano...