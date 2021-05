Ex Lancisi nel degrado totale Andrà all'asta per 2,7 milioni

IL REPORTAGE

ANCONA Ha smesso di battere nel 2003 il cuore del vecchio Cardiologico. Da allora sono trascorsi diciott'anni di degrado assoluto in cui il mercato immobiliare è crollato insieme al valore dell'immobile di via Baccarani, che si è dimezzato. L'azienda Ospedali Riuniti, che ne è proprietaria, in un primo momento sperava fruttasse oltre 5 milioni. E invece l'ultima stima dell'Agenzia del Territorio è stata una doccia gelata: l'ex Lancisi vale appena 2,7 milioni.

Lo stato

A vederlo così, verrebbe voglia di demolirlo e basta: sarebbe una liberazione per i residenti di Borgo Rodi, costretti ogni giorno ad affacciarsi su questo mastodontico obbrobrio. Non sopportano più di convivere con il fantasma del vecchio presidio ospedaliero, un tempo fiore all'occhiello per l'intera regione. Il problema non è solo estetico, ma soprattutto ambientale: questo complesso abbandonato rischia di trasformarsi in una bomba ecologica, assediato com'è da animali randagi, topi, piccioni, dagli escrementi e dall'immondizia che qualche maleducato getta dalla sovrastante via Circonvallazione. Senza trascurare il problema della sicurezza: i ladri ormai hanno rubato tutto quel che c'era da rubare, mentre ogni tanto sbandati e clochard scavalcano le inferriate e sfondano a calci o a sassate le vetrate per ricavarsi un giaciglio all'interno dei vecchi ambulatori. Il Comune prova a fare la sua parte, ripulendo almeno il piazzale esterno dalle erbacce e dalla vegetazione che in certi periodi dell'anno assomiglia a una foresta amazzonica. Ma non basta, non può bastare. I residenti sono esausti e chiedono che si metta la parola fine a questo scempio - ormai maggiorenne - il prima possibile.

La perizia

Da quando l'Agenzia del Territorio si è pronunciata nel 2019, fissando in 2 milioni e 700mila euro il valore dell'immobile per il suo «stato di degrado avanzato», come si legge a conclusione delle 57 pagine di perizia, nulla si è più mosso. La stima-choc è stata un colpo pesante per gli Ospedali Riuniti. Poi è intervenuto il Covid che ha messo in freezer ogni progetto. Ma forse ora siamo a un punto di svolta.

L'asta

A settembre l'Azienda dovrebbe indire l'asta pubblica per l'alienazione dell'ex Lancisi. L'idea è di includerlo in un bando unico insieme ad altri 9 immobili, tra cui 5 appartamenti e 4 locali in centro, tutti di proprietà degli Ospedali Riuniti, per i quali si sta aspettando la stima da parte dell'Agenzia delle Entrate. La cessione del vecchio Cardiologico sarà comunque indipendente e svincolata dal resto del lotto e, come detto, si partirà da una base di 2,7 milioni. «Dobbiamo vendere, per forza - ribadisce il direttore generale di Torrette, Michele Caporossi -. Non c'è nessuna possibilità di investire da parte nostra, anche se in passato avevamo ipotizzato di realizzare un poliambulatorio per la città gestito da noi. Ora l'unica soluzione è vendere perché questo patrimonio per l'azienda rappresenta solo un costo». Non resta che attendere l'asta e sperare che qualcuno si faccia avanti, anche perché nell'ottobre 2018 l'immobile fu iscritto nell'elenco dei beni ritenuti validi per un'acquisizione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito di una possibile cessione al Mef, ma pure quel tentativo è caduto nel vuoto.

s. r.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA