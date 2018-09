Ex Iacp, il sogno di 140 famiglie interrotto a 6 mesi dal cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE STORIE ANCONA Prendete 140 famiglie che abitano in un quartiere ghetto dove da decenni, per molti residenti da tutta una vita, si sopportano fogne che traboccano e strade che s'allagano a ogni temporale, cornicioni pericolanti e facciate dei palazzi scrostate, lampioni rotti e aiuole brulle, infiltrazioni e muffa alle pareti e persino la convivenza forzata con inquilini abusivi che pensano di spadroneggiare. Mettetele intorno a un tavolo, come hanno fatto Comune e Erap, e convincete la maggior parte delle 63 famiglie che sono anche...