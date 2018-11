Evacuazione per la bomba Tre quartieri in zona rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZAANCONA Meglio segnarsi con un circoletto rosso, nel calendario 2019, la data del 20 gennaio. Specie per chi abita o lavora tra gli Archi, la stazione e il Piano, in un raggio di 800 metri dal luogo dove il 17 ottobre scorso è rispuntato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale, durante i lavori per smantellare alcuni binari a pochi metri da via Marconi. Perché quella giornata, non a caso domenicale, è stata scelta per rimuovere la bomba d'aereo inglese, del peso di 250 libbre, riaffiorata nell'area degli «scambietti»,...