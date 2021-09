Eutanasia «Chiarezza sul diritto negato»

ANCONA Finirà in consiglio regionale il caso di Mario, nome di fantasia di un 43enne della provincia di Ancona rimasto paralizzato dieci anni fa dopo un incidente stradale, che da oltre un anno si sta battendo per ottenere dall'Asur Marche il suicidio assistito. Il Gruppo Pd in Consiglio regionale ieri presentato un'interrogazione al presidente Francesco Acquaroli, a pochi giorni dall'ultima iniziativa dei legali di Mario e dell'associazione Luca Coscioni che hanno presentato un esposto in Procura contro l'Asur accusandola di non avviare le verifiche cliniche necessarie prima di accedere alla procedura di suicidio assistito, nonostante un'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il 9 giugno che la impegna ad attivare l'iter previsto dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato-Fabo. «Il presidente chiarisca questa vicenda - afferma il capogruppo dem Maurizio Mangialardi - che oltre a essere lesiva di un diritto rischia di avere gravi ripercussioni sugli assetti dirigenziali della sanità regionale». «E' davvero triste - sostiene ancora Mangialardi - che mentre in tutta Italia si stanno raccogliendo centinaia di migliaia di firme per indire un referendum sull'eutanasia legale, nella nostra regione di verifichi un caso del genere». Il Pd chiede «chiarezza su quanto accaduto» e vuole sapere dal presidente Acquaroli «se la giunta regionale fosse a conoscenza della vicenda» e in caso affermativo «se abbia in qualche modo influito sulla decisione assunta dall'Asur Marche».

