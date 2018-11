«Eroina e violenze sessuali il mio inferno per tre mesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORROREANCONA Poteva essere un'altra Pamela, un'altra Desirée. Un'altra ragazza finita nelle grinfie di spacciatori nigeriani senza scrupoli, pronti a insinuarsi tra le pieghe delle loro fragilità per approfittarne, coperti dal branco, nascosti nell'ombra della clandestinità. La droga come strumento di potere, una merce di scambio, un'arma subdola da maneggiare per annichilire la vittima, stordirla e abusare di lei. «Mi ha violentata una quindicina di volte in tre mesi» ha confessato in lacrime l'anconetana di 22 anni che solo a notte...