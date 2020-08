Era il luglio 2011. All'inaugurazione del casello autostradale di Porto Sant'Elpidio c'era anche l'assessore regionale Fabrizio Cesetti, all'epoca presidente della Provincia di Fermo. Di acqua ne è passata sotto i ponti. Anzi, no: nuovi ponti non se ne sono visti.

Assessore, cos'è successo?

«Quella doveva essere la porta Nord della provincia di Fermo. Lo dissi io, lo dissero i dirigenti di Autostrade. Peccato che la porta fu subito richiusa. Un'occasione persa».

Perché?

«Perché il nuovo casello dell'autostrada nasceva anche in funzione della terza corsia fino a Pedaso. Ma, la storia è nota, l'opposizione di Fermo e Porto San Giorgio la fece fermare a Porto Sant'Elpidio».

E adesso?

«Adesso, a distanza di tanti anni, la terza corsia resta un'assoluta priorità di questo territorio. Un'opera strategica della giunta regionale anche nell'ambito della progettualità infrastrutturale legata all'Area di crisi complessa per il distretto fermano-maceratese».

Quindi?

«Abbiamo detto: nessun progetto di riconversione può avere credibilità se non sorretto da importanti progetti infrastrutturali. Se ne è parlato anche in un confronto con il ministro Paola De Micheli».

In sostanza cosa succede?

«Abbiamo concordato un addendum all'accordo di programma, un supplemento al contratto dove si rimarca che la terza corsia è un'opera prioritaria. E il ministero è d'accordo».

Ma ci sono novità vere? In tempo di elezioni si teme che molti progetti siano solo sulla carta.

«Da Porto Sant'Elpidio a Pedaso i lavori sono già cantierabili, avevano cioè già ottenuto tutti i pareri positivi necessari prima che l'opera venisse bloccata».

E ora?

«Tengo a ribadire un aspetto: l'intervento si deve realizzare concordando le modalità esecutive e le opere compensative prioritariamente con il Comune di Porto San Giorgio».

Perché?

«Perché all'epoca l'opposizione di Fermo era strumentale, quella di Porto San Giorgio qualche ragione l'aveva. Dobbiamo vincere questa resistenza».

Poi ci sono i fondi...

«Oggi quest'opera è veramente possibile perché solo con le risorse del Recovery fund alle Marche andranno 7-8 miliardi. Un'occasione storica. Poi c'è il discorso dell'Area di crisi complessa».

Che serve alle aziende.

«Sì, ma, appunto, anche alle infrastrutture. Ci sono già finanziamenti per 30 milioni, 15 della Regione e 15 del governo. Stanno partendo i primi bandi regionali».

Ma della terza corsia come di altre opere utili per il Fermano, e non solo, si parla da decenni. Il timore è che si continui a farlo invano.

«Vero. Ma ora la situazione è completamente diversa. Ad esempio il Fermano attende da decenni la Mare-Monti, mi ricordo che se ne parlava già quando ero sindaco di Massa Fermana, e parlo del 1 990. Lo stesso per l'autostrada».

Quindi?

«Ripeto, oggi le condizioni sono diverse. La Regione è tornata ad occuparsene a più riprese in questi ultimi anni. Era stato anche presentato un progetto all'epoca del ministro Graziano Delrio. Ma risposero che i flussi di traffico non giustificavano un intervento di simile proporzione».

E poi?

«Poi è cambiato tutto, soprattutto dopo l'incendio in galleria a Grottammare dell'estate di due anni fa, quando tutta Italia ha capito quanto fosse strategica una simile opera».

Però finora si parla solo del tratto da Porto Sant'Elpidio a Pedaso.

«Sì, perché è il tratto cantierabile. È evidente che poi, in sede di progetto, contestualmente si dovrà prendere in esame anche il tratto fino a San Benedetto».

Domenico Ciarrocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA