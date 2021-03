Emergenza Debutta il 112 a Fermo e ad Ascoli

7Da oggi sarà operativo anche nelle province di Ascoli Piceno e Fermo il Numero unico europeo 112. Lo annuncia la Regione ricordato che il 112 concentra in un'unica numerazione tutte le chiamate di soccorso: componendo il 112, da rete fissa e mobile, si entrerà in contatto con la Centrale unica di risposta (Cur) Marche-Umbria di Ancona, che gestisce le richieste di emergenza delle due regioni, smistandole, a seconda della situazione, ai Carabinieri (112), alla Polizia (113), ai Vigili del fuoco (115) e al soccorso sanitario (118), le cui numerazioni resteranno comunque attive. La centrale unica di risposta (attiva dal 10 dicembre 2020) ha gestito finora 120.959 chiamate: 59.514 inoltrate alle centrali di emergenza (soccorso sanitario, Vigili del fuoco, Forze dell'ordine), 61.445 non inoltrare in quanto risultate improprie. È possibile anche scaricare gratuitamente la app per smartphone (sia per Android sia per Ios). Tramite l'app si avrà una localizzazione, geografica e precisa, di chi chiama, facilitando le operazioni di intervento anche se non si è in grado di rispondere. Il Nue 112 è accessibile alle persone diversamente abili e garantisce un'assistenza multilingue con interprete. «Il servizio copre già le province di Ancona e Macerata, oltre all'intero territorio umbro. - ricorda l'assessore Saltamartini - La prossima tappa, fissata al 30 marzo 2021, riguarderà la provincia di Pesaro e Urbino, completando la copertura di tutte le Marche».

