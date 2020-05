Edoardo Danieli

Quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo: «Una tazzina (di caffè) presa tranquillamente qui fuori». Ecco, dimenticate Eduardo De Filippo, ma tenetevi stretto il titolo del suo testo: Questi fantasmi. La settimana si chiude con un decreto - il numero 148 firmato dal presidente Ceriscioli - dedicato proprio all'asporto delle bevande. Serve a fare teorica chiarezza sul caos della tazzina, dopo giorni comici di stop and go. Può essere venduta accompagnata o anche da sola? Il risultato - che ha avuto l'effetto collaterale di umiliare i baristi e renderli furiosi - è diviso per tre: se volete un caffè al bar, dovete ordinarlo in maniera elettronica; dovete passare al bar per ritirarlo e pagarlo; non potete consumarlo sul posto. Dove quindi? Nascosti in un portone? Davvero troppo per chiunque: se la pre-ordinazione di una pizza o una cena da asporto è accettabile, sul caffè suona impraticabile prima che grottesca. Fermarsi fuori dal locale, distanziati e con le mascherine, ordinare il caffè e berlo: quali rischi epidemiologici comporta? Non è questa la riapertura da fase 2, questo è un guazzabuglio di provvedimenti che fa segnare il passo sul ritorno alla normalità, che penalizza tutti e rende manifesto che questi fantasmi delle leggi scritte per complicare la vita dei cittadini, non cambieranno neanche dopo l'epidemia.

