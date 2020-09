«È vero la pronta risposta . Non c'è nessuna ripartizione, se non quella decisa tra il governo e Mangialardi, che è una cosa seria». E così ha inizio un battibecco sui generis per questa monotona campagna elettorale. «La democrazia è una cosa diversa: non può essere il rapporto tra un candidato ed un ministro», il gancio di Acquaroli; «non l'ho fatto sottobanco, ma pubblicamente. Ho portato qui Gualtieri», il destro di Mangiaalardi. «Ma non ha nessun valore istituzionale». Replica: «Poi lo avrà». «Sì certo, come negli ultimi 25 anni in cui non abbiamo avuto nulla, nonostante i vostri annunci. Dire che tu hai un accordo con il ministro è grave, lo capisci?».

Frecciate a viso aperto

«Quello che capisco io non me lo devi dire tu». Sipario. Il round successivo si apre sulla squadra che li affiancherà nell'Esecutivo. «Non farò la giunta con il manuale Cencelli la ricetta di Mangialardi . I consiglieri sono candidati per rappresentare il territorio al meglio, l'esecutivo lo decide il presidente, condividendolo ovviamente. L'assessore ad aree interne e sisma, e quello alla sanità, saranno due esterni che non hanno niente a che vedere con i partiti».

Quote rosa, interni ed esterni

Quote rosa al 50% e «conferme o rinnovi in base alla qualità» per quanto riguarda i dirigenti in scadenza a gennaio. Acquaroli ci va più cauto: «la giunta la vediamo dopo aver vinto. Preferirei avere tutti interni perché dimostrare di avere un collegamento col territorio è un valore aggiunto». Quanto alle quote rosa, «non ci ho mai pensato. Ci saranno, ma dipendono dalle competenze che avremo». E per i dirigenti, «vale il termine della competenza». Perfettamente concordi, invece, sul ruolo centrale di Ancona come capoluogo, che deve trainare il resto della regione, cosa che finora non ha fatto del tutto. Guardando al day after, una volta conclusa la maratona elettorale del 20 e 21, quello che faranno entrambi in caso di sconfitta è stringere la mano all'altro - «ci daremo il gomito, pardon», correggono il tiro calandolo nell'era Covid , mentre in caso di vittoria, «festeggio ed inizio a pensare subito come meglio governare», la tabella di marcia di Mangialardi, mentre Acquaroli vorrebbe «andare a trovare i miei genitori, che non ho più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA