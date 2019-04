«È vero, ci sono tante buche il problema è trovare i soldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I LAVORIANCONA «Il vero problema è trovare i soldi. Giro anche io per Ancona e, come gli altri, mi accorgo e vedo le buche, ma per sistemare le strade è necessario trovare i finanziamenti. In questi anni abbiamo speso in media 3-4 milioni all'anno e abbiamo sistemato, un po' alla volta, tantissime strade». Risponde così la sindaca Valeria Mancinelli alle sollecitazioni emerse dai tour che il Corriere Adriatico, grazie anche alle segnalazioni dei lettori, ha fatto nelle strade della città. Le cifre«Sei anni fa - spiega la Mancinelli -...