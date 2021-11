«È un esempio per il sistema produttivo della regione»

M arco Cucculelli, prof di Economia applicata alla Politecnica: ci sintetizza in tre mosse l'accesso di Ariston verso la Borsa? La prima.

«Innanzi tutto, l'entrata in Borsa di un operatore globale di queste dimensioni lancia un messaggio chiaro ai competitor, ossia di voler guidare il percorso di consolidamento dell'industria. Peraltro, in un settore di attività nel quale la convergenza di ambiti tecnologici e di mercato è estremamente vivace e in presa diretta con le nuove tecnologie a base digitale».

Continui, prego.

«In secondo luogo, la decisione di quotare l'azienda è avvenuta dopo un lungo periodo di strutturazione dell'assetto organizzativo e manageriale, con ottimi risultati economici e finanziari. Esempio molto chiaro per l'intero sistema produttivo di come il fattore imprenditoriale proprietario si possa miscelare in modo virtuoso con capacità manageriali raffinate».

Infine

?

«La composizione dell'Ipo, l'offerta pubblica iniziale, che vede una parte significativa derivante dall'emissione di nuove azioni, circa 300 milioni, mentre più contenuta appare la parte di cessione di azioni esistenti. Questo lascia pensare che le nuove risorse saranno indirizzate al processo di espansione e consolidamento, lasciando in secondo piano la riorganizzazione della struttura finanziaria e proprietaria. Inoltre, l'accordo con gli investitori istituzionali anticipa la buona risposta del mercato finanziario, scontando attese di crescita significative e consolidamento della leadership».

