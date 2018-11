E Sallorenzo è sotto inchiesta per corruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO ANCONA Il commissario liquidatore di Coop Casa Marche Virgilio Sallorenzo è indagato per un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari e alcuni tra i beffati di Pietralacroce scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere rassicurati. «Non resta che sperare in un caso di omonimia, e che tutto si risolva in una bolla di sapone - scrive nella lettera inoltrata al Quirinale Andrea Raschia, portavoce di un comitato spontaneo che raduna un gruppo di ex soci di Coop Casa Marche -. Altrimenti, verrebbe da dire in che...