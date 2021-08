E questo spiega la chiusura di uno spazio così lungo (otto chilometri) che abbraccia così tanti fornici. Ancora avanti dopo l'uscita Albacina-Cerreto: torniamo ai cantieri per il raddoppio. Siamo al tratto delle gallerie Sassi Rossi e Mariani, a fianco delle quali scorre il famigerato viadotto Mariani. Quello sotto il quale sono stati trovati e ove giacciono ancora i sei fusti di cromo esavalente: si attende la rimozione, poi la bonifica collegata allo stato delle false acquifere sottostanti. L'Arpam potrà dettagliare meglio. Nel frattempo tutto fermo. Qui non è nemmeno possibile fare previsioni. Migliori notizie invece per il tratto immediatamente successivo, di nuovo cantieri per il raddoppio: la galleria Gattuccio nord, è già asfaltata e pronta, la Gola della Rossa nord da 3,7 chilometri invece deve essere pavimentata e fino a qualche giorno fa tra l'inizio del fornice e il corpo principale aveva bisogno di un segmento di canna di circa 100 metri atteso proprio in questi giorni.

Le previsioni

«A me avevano detto ai primi di luglio che i tempi di finanalizzazione di questo particolare tratto sarebbero stati di un paio di mesi spiega l'onorevole Movimento 5 Stelle, Patrizia Terzoni, una che sulla ghiaia di Serra San Quirico ci è passata spesso - e credo che al massimo a ottobre si possa aprire». Le previsioni combaciano con le parole degli operai che sono sul posto e con la versione ufficiale di Anas che sottolinea tempi brevissimi per la conclusione dell'opera: diciamo ottobre. E a questo punto siamo arrivati quasi alla fine della carrettiera di lusso: il penultimo cantiere che si trova all'altezza dello svincolo di Castelbellino. Si tratta di lavori di risanamento del viadotto omonimo e altri in simultanea: dal 12 al 30 luglio, tecnicamente sarebbe esaurito. Così come dovrebbe essere terminato il tratto a doppio senso di marcia su unica carreggiata tra Monsano e aeroporto: due chilometri di nuovo asfalto attesi entro la fine della scorsa settimana.

