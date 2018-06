CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È il 2023. Un signore entra in un'agenzia di viaggi a Milano: «Vorrei andare ad Ancona». Che sia per vacanza o per lavoro, non importa. C'è comunque un Ancona visibile e riconoscibile nel resto d'Italia, c'è una meta facilmente raggiungibile, un luogo di eventi culturali e di produzioni industriali eccellenti, un incrocio di innovazione e storia, di negozi scintillanti e, perchéno?, di movida. Se questo accadrà, i dieci anni da sindaco di Valeria Mancinelli saranno uno spartiacque per questa città. Il secondo mandato con la fascia...