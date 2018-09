«È crollato tutto Pensavo di morire sono miracolato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTOANCONA «Pensavo di morire... mi sento un miracolato». Quando ha aperto gli occhi e ha incrociato quelli del padre, all'ospedale, non aveva neanche la forza di piangere Filippo Tiani, il 22enne studente di lingue all'università di Milano, precipitato sabato sera in vicolo San Marco. «Lì ci vado spesso con gli amici - ha detto con un filo di voce -. È un punto di ritrovo serale che conosco bene. Non ricordo molto. Mi sono appoggiato alla staccionata, so che è instabile, non mi sono sporto, ma all'improvviso è crollato tutto....