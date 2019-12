È caccia all'ultimo posto delirio e castigo in centro

IL CASO

ANCONA Il Natale che si avvicina, il traffico frenetico e la mania dello shopping. Tre addendi per un solo e unico risultato: caos viabilità in centro. Sempre. Non solo nei weekend. Auto in perenne divieto di sosta, parcheggi coperti pieni fin dalle prime ore della mattina, marciapiedi invasi dai veicoli, file nelle maggiori arterie stradali attorno al cuore della città.

Un'impresa

Sono le scene che quasi ogni giorno accompagnano parte del quartiere Adriatico e le principali vie dello shopping. Da quando è iniziato in pompa magna il BiAnconatale con l'installazione della ruota e i mercatini dislocati tra piazza Cavour e corso Garibaldi è praticamente impossibile trovare un posto per parcheggiare l'auto. I parking sono quasi sempre al completo, gli stalli blu pure e anche gli spazi interdetti alla sosta sono occupati. Sul fronte viabilità non va meglio: il traffico è congestionato e raggiungere il centro diventa un'impresa. Sono milioni gli ostacoli che deve affrontare un automobilista alle prese con la sosta selvaggia. Ma in difficoltà è anche il pedone, sul cui cammino si possono mettere vetture lasciate sui marciapiedi e parcheggiate a mo' di tetris lungo la strada.

L'isola

Per non parlare dei camion che dall'avvio del Natale invadono quasi quotidianamente corso Garibaldi. L'isola pedonale sembra essere un lontano ricordo. Il lavoro della Polizia Locale c'è e si vede. Sono diverse le pattuglie impiegate in centro dalla comandante Liliana Rovaldi per bacchettare i furbetti della sosta e sanzionare chi non rispetta le regole. Ieri, per esempio, sono stati emessi decine di verbali, soprattutto nell'area che circonda il tribunale, tra via Elia e via Matteotti. Gli agenti non hanno neppure risparmiato un'auto che aveva esposto la paletta della Guardia di Finanza. Il veicolo, una Mercedes, non aveva sulla carrozzeria i segni distintivi delle fiamme gialle. Un'auto civetta, presumibilmente, che però è stata trovata in difetto mentre era posteggiata su un lato vietato di largo Curiel. Gli uomini del comando delle Palombare hanno staccato una multa per divieto di sosta del valore di 42 euro. La stessa fine hanno fatto le altre auto parcheggiate nelle zone interdette.

Effetto tappo

Ieri mattina, l'apice del caos si è avuto all'incrocio tra via Marsala e corso Garibaldi, quando attorno alle 11 due camioncini si sono fermati uno di fronte all'altro, creando l'effetto tappo per chi stava passando lungo il principale corso di Ancona. Per le vetture che provenivano da via Marsala si è presentato un ostacolo non da poco: la scarsa visibilità ha avuto come conseguenza il rischio investimento pedoni, sbucati all'improvviso da dietro i furgoni parcheggiati in maniera sconsiderata. Disagi anche in corso Stamira, con le auto posteggiate anche in senso contrario alla corsia di percorrenza e veicoli lasciati sul bordo dei marciapiedi che, in teoria, sono riservati ai pedoni.

I clacson

La stessa situazione si è potuta registrare a piazza Cavour, lato terminal. Qui, gli indisciplinati si scatenano perché oltre a salire sui marciapiedi posteggiano i veicoli negli stalli riservati ai bus. E se il conducente del mezzo pesante non riesce a passare? È semplice: il traffico, già congestionato di suo, subisce un altro rallentamento. E i clacson, già in fermento di prima mattina, risuonano all'impazzata. Una sinfonia che farebbe perdere la calma anche al più paziente tra gli uomini. Insomma, chi decide di raggiungere il centro, che sia a piedi, in auto o bus, deve sapere che per arrivare a destinazione può metterci anche un'ora e armarsi della dovuta tolleranza.

Federica Serfilippi

