E a Palombina il ponte pedonale resta nel degrado

L'INCURIAANCONA A settembre l'assessore alle manutenzioni del Comune di Ancona, Stefano Foresi, aveva assicurato che sarebbero partiti i lavori per il ponte pedonale a Palombina (altezza stabilimento Da Romano). Ma a quasi sei mesi da quell'impegno ufficiale - dove annunciava 50mila euro per il pronto soccorso dopo la verifica delle infrastrutture e un budget di mezzo milione nel Bilancio 2019 per gli interventi più consistenti -, nulla si è mosso. Anche durante l'incontro dei giorni scorsi con l'amministrazione comunale il futuro del ponte...