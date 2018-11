«Drogata e poi violentata che gioia vedere le divise»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TESTIMONIANZA ANCONA «Ero stordita, non sapevo nemmeno dove mi trovavo. Ho visto il pitbull azzannare un agente, non mi sembrava reale. Ma quando quella poliziotta mi è venuta incontro, ho pensato: che fortuna, sarà la mia salvezza». La poliziotta era Tiziana Maccari che con le colleghe della sezione Reati contro la violenza di genere ha tratto in salvo la 22enne violentata ripetutamente da Isaac Adejoju Adetifa, il pusher in carcere con accuse gravissime. Era imbottita di droga la ragazza che gli angeli custodi della questura hanno...