Droga, sequestri per 65 kg S'allarga la base di pusher

IL REPORT

ANCONA Più di sette kg di droga sequestrati ogni mese, quasi una persona denunciata per spaccio ogni giorno della settimana, un arresto ogni 60 ore per reati legati agli stupefacenti. Sono i risultati delle attività investigative e di prevenzione condotte dai carabinieri nella provincia di Ancona nei primi 9 mesi dell'anno, che hanno tolto dal mercato illegale più di 65 chili di stupefacenti, soprattutto marijuana e hashish, e affidato alla magistratura le valutazioni su 352 persone indagate per reati legati allo smercio di droga, tra denunce a piede libero (245) e arresti (107). Risultati ottenuti dai reparti specializzati, come il Nucleo investigativo, e dai comandi territoriali sia controllando persone sospettate di spacciare al minuto nei ritrovi giovanili, discoteche, locali pubblici e parchi pubblici, sia grazie ad attività investigative mirate.

E il dato è destinato ad arricchirsi con le statistiche di ottobre, ancora provvisorie, dove andrà catalogata anche l'operazione che martedì scorso ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Osimo di sequestrare in un colpo solo 7 chili di marijuana e 600 grammi di cocaina. Rispetto allo stesso periodo del 2018, la tendenza evidenzia soprattutto un aumento esponenziale dei sequestri di marijuana (passati da 8,758 kg a 34,445 kg. con un incremento del 293%) e di hashish (da 19,667 kg a 28,189, + 43,3%). Spicca anche un incremento significativo dei sequestri di eroina (da 783 grammi a 1,278 kg., +63,2%) che però secondo l'analisi degli investigatori dell'Arma non sembra lo specchio di una maggiore diffusione di questo tipo di stupefacenti, quanto piuttosto il risultato di alcune indagini mirate. I sequestri di cocaina sono passati da 1,57 kg. agli attuali 1,01 kg., pari a -35,7%). I servizi antidroga dei carabinieri hanno permesso anche di scoprire e sequestrare altri tipi di sostanze stupefacenti come oppiacei (47 grammi), anfetamine (39 grammi) e 12 pasticche di ecstasy.

I consumatori segnalati

Nei primi nove mesi dell'anno sono state denunciate a piede libero 245 persone rispetto alle 148 dello stesso periodo del 2018 - un aumento che svela l'attività di una rete di piccoli spacciatori trovati spesso in possesso di poche dosi - e ne sono state arrestate 107, meno rispetto alle 143 del 2018. L'altra faccia del fenomeno droga è quello dei consumatori, di cui può essere un indicatore il dato delle le segnalazioni di assuntori di stupefacenti alla Prefettura. Le statistiche fino a tutto settembre scorso fanno registrare un lieve incremento (da 188 a 197, pari a un +4,7%), mentre il numero di minori segnalati come consumatori ha subito un netto decremento, passando da 34 agli attuali 21, con un -38,3%.

Il cane lupo di guardia

L'operazione dei carabinieri di Osimo che tre giorni fa ha portato all'arresto di tre albanesi e al maxi-sequestro di marijuana e cocaina è solo l'ultima di una serie di operazione che nel 2019 hanno visto l'Arma impegnata ad Ancona e provincia nel sequestro di importanti quantitativi. La più recente, il 20 ottobre scorso, ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Jesi di arrestare tre giovani stranieri, due magrebini e un pakistano, che in un casolare abbandonato in zona Tabano coltivavano marijuana e avevano lasciato, a far la guardia alla loro piantagione, un cane lupo cecoslovacco libero nei dintorni del casolare. Accorgimento che non aveva impedito gli arresti e il sequestro di 14,4 chili di marijuana. A volte viene premiato l'intuito investigativo, come quello dimostrato dai carabinieri di Osimo che il 6 febbraio scorso, vedendo due persone litigare in un parcheggio di Padiglione, non s'erano accontentati di sedare la zuffa, controllando i due litiganti e scoprendo che uno di loro, un albanese di 30 anni, girava con 10 mila euro: è bastato perquisire i suoi due alloggi per scoprire che l'albanese nascondeva 6,580 kg di marijuana e quasi mezzo kg di cocaina. Più di 8 kg di marijuana era la scorta che nascondeva in casa uno spacciatore arrestato il 3 giugno dai carabinieri di Chiaravalle. I sequestri più importanti sono il frutto di complesse attività investigative, come quella della Compagnia di Osimo che il 16 aprile ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, in un'indagine che ha portato a 12 arresti e al sequestro di 29 kg di marijuana e 1,3 kg tra hashish e cocaina.

La gang dei magrebini

Ben 27 persone indagate (15 per reati associativi) e 18 kg di hashish sequestrati nell'indagine del Reparto Operativo di Ancona su un'organizzazione formata soprattutto da magrebini che, con una collaudata filiera di fornitori, intermediari e spacciatori al dettaglio, riforniva di hashish e anche cocaina le piazze di Ancona, Chiaravalle, Falconara, Montemarciano, Jesi e Santa Maria Nuova. Ai tre presunti capi, i carabinieri hanno sequestrato nel marzo scorso un appartamento con garage in provincia di Ravenna, due auto e una moto.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA