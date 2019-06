Dorico, erba sintetica e luci countdown per la rinascita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RECUPEROANCONA L'apertura delle buste per l'affidamento dell'appalto, avvenuta ieri alle ore 9, ha sancito il primo passo verso la riqualificazione del Dorico. L'ufficio tecnico del Comune ha avviato le procedure amministrative per la verifica delle offerte arrivate: il criterio di aggiudicazione prevede l'affidamento dei lavori alla ditta che avrà proposto il prezzo più basso, partendo dal un budget complessivo di 700mila euro e l'importo base di gara di 603mila euro. Se non si verificheranno intoppi né ricorsi, l'esame dei requisiti...