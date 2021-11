Dopo l'Austria anche la Grecia tra restrizioni e lockdown

ANCONA Non si ferma, anzi prende maggiore vigore, la violenta ondata, la quarta, di Covid che sta colpendo l'Europa, in particolare nelle sue regioni settentrionali ed orientali dove sono più basse le percentuali di vaccinati rispetto ai Paesi mediterranei come l'Italia e la Spagna. E se altri Paesi, come Grecia e Slovacchia, stanno seguendo l'esempio dell'Austria adottando restrizioni e lockdown per i non vaccinati, il governo di Vienna ha annunciato che sarà costretto a chiudere di nuovo per tutti. E la misura di lockdown non viene neanche esclusa dal governo tedesco, che anche ha varato restrizioni specifiche per i non vaccinati. Nelle regioni in cui ci sono più di tre pazienti Covid in ospedale ogni 100mila abitanti, entra in vigore il 2G, cioè la limitazione dell'accesso a ristoranti, teatri e cinema solo per vaccinati e guariti. Da giovedì scorso sono in vigore le nuove restrizioni in Irlanda, paese con un alto tasso di vaccinazione, che sfiora il 90% degli adulti: tra queste il coprifuoco a mezzanotte per i locali, la richiesta di un Green Pass 2 G, vaccinati o guariti, per cinema e teatri, la richiesta di lavorare da casa per tutti i lavoratori non essenziali. In Belgio invece ritorna all'uso della mascherina nei luoghi pubblici e da lunedì tutti i lavoratori non essenziali dovranno lavorare per almeno quattro giorni a settimana da casa, con una riduzione a tre dal 13 dicembre.

