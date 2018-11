Donne nel mirino ora le denunce si moltiplicano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA FORMAZIONEANCONA Valentina Bavai, sostituto procuratore del Tribunale di Ancona, parla di linee guida e di buone prassi per affrontare con efficacia la violenza contro le donne. Arriva, la magistrata, al traguardo d'un percorso della consapevolezza - 4 moduli formativi per 16 ore - che ├Ę il primo Corso di formazione professionalizzante contro la violenza di genere. Organizzato dal Comitato Pari Opportunit├á dell'Ordine degli Avvocati di Ancona in collaborazione con l'Ordine, l'iniziativa ha un tracciato preciso: far sapere che da parte...