Domani si accende l'albero Bus e parcheggi anti-caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVEANCONA Domani, alle 18, all'incrocio tra piazza Roma e corso Garibaldi. Accensione dell'albero e via verso una corsa al Natale, con prolungamento fino al 6 gennaio. Sono 44 giorni all'insegna di luci, mercatini, attrazioni e, lo sperano soprattutto i commercianti che daranno il via alle danze con il Black Friday che si celebra oggi.L'incuboC'è un incubo che serpeggia tra gli organizzatori che il Comune ha saputo coagulare per realizzare un cartellone ancora più ricco di quello dell'anno scorso che aveva riscosso un grossissimo...